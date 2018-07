Berufsbegleitende Weiterbildung LZ vergibt Stipendium für Key Accounter

Erneut vergibt die LZ zwei 50-Prozent-Stipendien für den Zertifizierungslehrgang Key Account Management an der HSBA Hamburg School of Business Administration. In fünf zweitägigen Modulen wird den Teilnehmern fachliche und praktische Kompetenz vermittelt, von der Kundenplanung bis zur Durchführung der Jahresgespräche.

Die aktuellen Stipendiengewinner, Maurice Jax, Bahlsen, und Alexander Hohberger, Dr. Oetker, haben ihre Weiterbildung bereits angetreten. Der nächste Durchgang startet am 6. Dezember. Voraussetzungen sind ein erster Hochschulabschluss und zwei Jahre Berufserfahrung oder entsprechende Qualifikation. Bewerbungen bitte inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Empfehlung des Arbeitgebers bis 30. August an: paulien.staal@hsba.de, Tel. 040 36 13 8 955.