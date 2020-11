Berufseinstieg Einzelhandel bietet die meisten Ausbildungsstellen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

Am häufigsten waren mit rund 36.000 Ausbildungsangeboten Stellen für angehende Kaufleute im Einzelhandel gemeldet. Auf Platz zwei rangiert der Beruf der Verkäufer/Verkäuferin mit über 25.000 angebotenen Ausbildungsstellen. Mit diesen beiden Berufen stellt der Einzelhandel insgesamt 11,4 Prozent aller angebotenen Ausbildungsstellen in Deutschland und verzeichnet damit ein Plus von einem Prozent im Vergleich zum vorherigen Berichtsjahr. Einen Zuwachs von vier Prozent gab es bei den Abiturientenprogrammen des Handels mit über 10.100 angebotenen Stellen. Der Vergleich mit dem Vormonatsbericht macht deutlich, dass es eine coronabedingte Aufholjagd bei der Stellenbesetzung gab: Die Zahl der unbesetzten Stellen wurde um zwei Drittel verringert. „Der Handel nimmt seine Verantwortung für die Ausbildung junger Menschen auch in Krisenzeiten sehr ernst. Die Branche hält das Ausbildungsangebot stabil, baut es teilweise sogar aus“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Trotz Aufholjagd suchen die Händler noch über 4.600 Auszubildende für die dreijährige Ausbildung Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel sowie rund 3.200 Auszubildende für die zweijährige Ausbildung Verkäufer/Verkäuferin. „Schnelle Bewerbungen im Einzelhandel lohnen sich auch noch Anfang November“, so Genth. Coronabedingt kommt es in diesem Jahr zu einer Verschiebung der Einstellungsphase, die bis in den Winter hineinreichen wird.