Berufsimage Einzelhandel gilt als gute Wahl

Das zeigte eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov, in der Corona keine Rolle spielen soll. Abräumer in der Beliebtheit sind Arzt, Architekt und Wissenschaftler. Lehrer schaffen es auf Platz sieben – trotz großer Kritik an ihrem Krisenmanagement. Schlusslicht bildet der Social-Media-Influencer.

