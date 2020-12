Bevh-Studie Europäischer Rahmen beim Onlinekauf gewünscht

Deutsche Internetnutzer kaufen am liebsten in Online-Shops ein, die in der EU ihren Sitz haben. Das könnte sich negativ für die Briten auswirken, selbst bei einem soften Brexit.

Eine Befragung von mehr als 2000 Bundesbürgern über 18 Jahren hat ergeben, dass 56,5 Prozent der Deutschen bevorzugt in Onlineshops einkaufen, bei denen die Inhaber ihren Sitz innerhalb der EU habe