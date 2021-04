Billa Rewe-Tochter ernennt neue Länderchefs

In der Slowakei gibt es bei der Rewe-Tochter Billa einen neuen CEO. Der Manager ist erst vor wenigen Monaten als COO in das Land berufen worden. Derweil wechselt der bisherige CEO in der Slowakei in gleicher Funktion nach Tschechien.

Billa in der Slowakei hat seit Anfang April einen neuen CEO. Zum Länderchef ist Arnd Riehl aufgestiegen, der seit Oktober 2020 dort als COO das Ressort Vertrieb u