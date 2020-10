Black Lives Matter Beautykonzerne sollen diverser einstellen

Im Zuge der Black Lives Matter Bewegung in den USA stehen Beautykonzerne in der Kritik, zu wenig Produkte für Schwarze anzubieten und sie unterproportional zu beschäftigen. So bekam Sharon Chuter, die selbst in Los Angeles ein Kosmetikunternehmen gegründet hat, große Resonanz, für ihren Appell an die zehn größten Markenanbieter, die Zahl ihrer schwarzen Mitarbeiter offenzulegen.