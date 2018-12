Bonussysteme Anreize im Vertrieb einfach gestalten

Dies zeigt eine Studie von Simon-Kucher & Partners in Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität-Bochum. In einem Online-Experiment mit 180 Vertriebsmitarbeitern aus unterschiedlichen Branchen konnte nachgewiesen werden, dass diese mit maximal vier Variablen im Anreizsystem umgehen können, bei drei Variablen ist ihre Performance am höchsten. Müssen sie mehr Variablen berücksichtigen, schwindet ihre Motivation.

