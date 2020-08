Bundeskartellamt Edeka meldet Übernahme von 72 Real-Standorten an

Edeka meldet Übernahme von 72 Real-Standorten an

Nach Kaufland meldet nun auch Edeka Interesse an Real-Standorten beim Bundeskartellamt an. Der Marktführer will 72 Filialen übernehmen.

Edeka treibt die Übernahme von Real-Standorten voran. "Angemeldet ist der Erwerb von bis zu 72 Standorten", bestätigt ein Sprecher des Bundeskartellamts auf Anfrage der LZ am Montag. Demnach haben die Hamburger ihren Antrag am vergangenen Freit