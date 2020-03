So kommen Unternehmen an Finanzhilfen

Viele Händler bangen angesichts von Schließungen in der Corona-Krise um ihre Existenz. Die Bundesregierung hat ein milliardenschweres Rettungspaket beschlossen. Wie Betriebe nun schnell an die Mittel kommen, verrät der neue digitale Business Guide der dfv Mediengruppe.

Business Guide So kommen Unternehmen an Finanzhilfen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Rund 90 Prozent der Einzelhändler in Deutschland bauen einer aktuellen HDE-Umfrage zufolge bei der Bewältigung der Corona-Krise auf das vom Bundeskabinett beschlossene Hilfspaket. Der Weg an Mittel gestaltet sich jedoch als unübersichtlich. Die dfv Mediengruppe, in der auch die Lebensmittel Zeitung erscheint, bietet den digitalen Business Guide "Corona-Ratgeber: Wie Sie jetzt an finanzielle Hilfen kommen" an. Dieser beantwortet auf 28 Seiten gezielt und kompakt alle wichtigen Fragestellungen rund um Finanzhilfen, Kredite, Steuererleichterungen, Insolvenzrecht und Kurzarbeit. Hinzu kommen wichtige Kontaktadressen und Hotlines.

Inhalt im Überblick:

Rat, welche Finanzhilfen Sie jetzt wo bekommen

Infos zum neuen Insolvenzrecht

FAQ und Tipps zum Kurzarbeitergeld

Ideen für einen Notfallplan

Kontaktadressen