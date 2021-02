Click & Collect Aldi testet in Irland und Schottland

Aldi testet in Irland und Schottland

Aldi UK rollt seinen Abholservice in Großbritannien weiter aus. Diese Woche begann ein Test in Dublin. In Schottland, wo bald die 100. Filiale eröffnen soll, wird der Versuch weiter ausgedehnt.

Seit Anfang der Woche testet Aldi Irland Click & Collect in Sallynoggin, einem Vorort von Dublin. Der Service ermöglicht es Kunden, ihre Einkäufe mindestens einen Tag und bis