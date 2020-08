Combi City in Oldenburg Automatisch näher dran

Combi City in Oldenburg

Mit seinem neuen Kleinflächen-Format sucht Bünting die Nähe zum Kunden. Am ersten Standort in Oldenburg kommt der City-Store in Kombination mit einem innovativen Verkaufsautomaten daher.

Gleich zwei neue Verkaufsformate schickt das ostfriesische Handelshaus Bünting aktuell in der Innenstadt von Oldenburg ins Rennen. Seite an Seite hat der Händler dort vor wenig