Connected Retail Neue Vorzeichen für den Digitalen Handel

Die Corona-Pandemie hat neue Anforderungen an den Handel geschaffen, die in Trends für die Zukunft übersetzt werden können. Um diese zu identifizieren hat das EHI eine Handelsbefragung durchgeführt und fünf Thesen mit Blick auf das, was uns erwarten wird, aufgestellt.

Die Corona-Pandemie hat den Handel in diesem Jahr massiv verändert. Der Online-Kanal der Handelsunter