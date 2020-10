Corona-Beschränkungen Erste europäische Länder sind wieder im (Teil-)Lockdown

Eine Vielzahl der europäischen Länder hat bereits weiterreichende Beschlüsse angesichts steigender Fallzahlen gefasst. Nach den Niederlanden begibt sich nun auch Irland in einen Teil-Lockdown. Tschechien geht sogar noch weiter.

Nicht nur in Deutschland, erst recht in einigen unserer europäischen Nachbarstaaten, schnellen die Corona-Infektionszahlen in die Höhe. Angesichts d