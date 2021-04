Corona-Effekt Weiterbildung im Mittelstand bricht ein : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Da bei weiteren 29 Prozent der Mittelständler im Jahr 2020 unverändert keine Fortbildung durchgeführt wurde, lag die Weiterqualifizierung 2020 bei der Hälfte aller mittelständischen Firmen auf Eis – das sind rund 1,89 Mio. Unternehmen. Die akute Existenzsicherung habe Vorrang gehabt. Auch fehlende Planungskapazitäten und unsichere Zukunftsaussichten hinsichtlich des Personals werden als Gründe gegnannt. Dementsprechend ist der Rückzug aus der Weiterbildung bei Unternehmen umso ausgeprägter, je stärker die Betroffenheit durch die Corona-Krise ist. Schon die Umstellung auf digitale Weiterbildungsangebote gilt in vielen KMU als problematisch, weil sie ein gewisses Maß an technischer Ausstattung, Medienkompetenz und Eigenmotivation voraussetzen. Der Bedarf an Weiterbildung besteht aus Sicht der Hälfte der Unternehmen in der Krise allerdings nahezu unverändert fort. Digitalkompetenzen werden hier noch vor berufsfachlichen Kernkompetenzen genannt. Die Fähigkeiten, die sich hinter dem Begriff "Digitalkompetenzen" verbergen, erstrecken sich von der Bedienung von Computern/Tablets und Standardsoftware, dem Umgang mit sozialen Medien über Spezialsoftware und digitale Produktionsmaschinen bis hin zu Programmierkenntnissen und 'Data Science'.