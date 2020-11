Corona-Folgen Lidl drängt in die City

Lidl drängt in die City

Corona wirbelt den Immobilienmarkt durcheinander und verschafft dem LEH ungeahnte Chancen. Die Schwarz-Gruppe schickt sich an, in der Folge der Pandemie freiwerdende Flächen in den Innenstädten zu entwickeln.

Das Corona-Virus könnte der Schwarz-Gruppe den Weg in die City ebnen. Hohe Mieten und fehlende Flächen waren dort bislang häufig Hürden für den LEH. Nachdem