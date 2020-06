Corona-Hilfe Grünes Licht für Ausbildungsprämie

Zur Stärkung der dualen Ausbildung in Krisenzeiten will das Bundeskabinett am Mittwoch Ausbildungsprämien auf den Weg bringen, berichtet die dpa. Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten sollen für jeden für 2020 abgeschlossenen Ausbildungsvertrag 2000 Euro bekommen, sofern sie „in erheblichem Ausmaß“ von der Corona-Krise betroffen sind.