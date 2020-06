Im Mai sind in Deutschland 7,3 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit gewesen, wie exklusive Berechnungen des ifo Instituts ergaben. Diese Zahl übersteigt bei weitem den Gipfel während der Finnanzkrise im Mai 2009, der bei knapp 1,5 Millionen Menschen lag.

Corona-Hilfe Weniger Kurzarbeiter als zuerst gemeldet : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Imago Images / Sven Simon

..

Schlagworte zu diesem Artikel: Kurzarbeit

Deutschland

Corona

Artikel drucken Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu diesem Artikel?

Schicken Sie eine Email an die Redaktion. Hier können Sie die Nutzungsrechte an diesem Artikel erwerben.

Zugleich unterschreitet sie deutlich die in der Coronakrise von den Unternehmen ursprünglich zur Kurzarbeit angemeldeten 10,1 Millionen Arbeitnehmer. Laut Daten des ifo Instituts wurden davon tatsächlich 71,6 Prozent in Kurzarbeit geschickt. In den wirtschaftsnahen Dienstleistungen arbeiteten 2,4 Millionen Menschen in Kurzarbeit, das waren 24,5 Prozent der Beschäftigten. In der Industrie waren es 2,2 Millionen Menschen, oder 31 Prozent aller Beschäftigten, im Handel 1,3 Millionen Menschen oder 29,7 Prozent.