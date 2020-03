Corona-Hilfspaket ANG lobt Lockerung von Arbeitszeit und -ort

Die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss lobt ausdrücklich die am Montag vom Bundeskabinett beschlossenen Hilfen für Unternehmen. Insbesondere die sozialpolitischen Maßnahmen in Bezug auf die Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitszeitflexibilisierung erlaubten es den Betrieben der Ernährungswirtschaft, in Ausnahmesituationen handlungsfähig zu bleiben.