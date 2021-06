Corona-Jahr Bäckerei-Umsätze gehen erstmals seit Jahren zurück

Das Bäckerhandwerk hat in Deutschland zum ersten Mal seit acht Jahren Umsatz eingebüßt. So schrumpften die Erlöse 2020 um etwa 770 Mio. Euro. Gleichzeitig lägen in Großstädten Bäcker-Startups mit innovativen Konzepten im Trend, so der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks.

Die Deutschen sind in der Corona-Krise wieder häufiger zum Bäck