Corona-Krise Aldi Süd eröffnet Mini-Markt für Krankenhauspersonal

Ab sofort betreibt Aldi Süd eine Filiale in der Kunden nur nach Vorzeigen eines Mitarbeiterausweises Zutritt haben. Auf etwa 500 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Discounter Klinikpersonal nicht nur Toilettenpapier, Milch und Co.

Aldi Süd will Arbeitnehmer der Frankfurter Uniklinik mit einer besonderen Filiale unterstützen. Ab heute versorgt ein Mini-Markt circa 6000 Mitarbeiter mit Produkten des täglichen Bedarfs. Das meldet der Discounter am Donnerstag. Demnach wurde die einstige Klinik-Cafeteria zum Laden mit etwa 500 Quadratmetern Verkaufsfläche umgebaut.

"Für private, alltägliche Angelegenheiten, wie beispielsweise Einkaufen, bleibt dem Krankenhauspersonal kaum Zeit", kommentiert Aldi die Eröffnung. Dies will der Discounter mit seinem Konzept ändern: Auf der Fläche bietet der Händler laut Unternehmensmitteilung rund 900 Produkte an. Neben Toilettenpapier, Milch und Co. gehören gekühlte Snacks zum Sortiment, heißt es. Beliefert werde der Standort einmal täglich aus dem Logistikzentrum der Aldi Süd Regionalgesellschaft Mörfelden.



Vorerst soll der Aldi-Mini-Markt bis zum 30. Juni in Betrieb sein. Zugang erhalte einzig das Klinikpersonal, das erst nach Vorzeigen des Mitarbeiterausweises einkaufen könne. Geöffnet sei montags bis samstags von 7 bis 15 Uhr und möglich sei für die Kunden nur bargeldloses Bezahlen. Plexiglasscheiben an den Kassen sowie Klebestreifen auf dem Boden sollen Kunden und Filial-Mitarbeitern vor zu viel Kontakt bewahren.