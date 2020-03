Aldi sucht kurzfristig "Anpacker" und teilt das auch auf Postern in den Geschäften mit.

Corona-Krise Aldi stellt mehr als 2000 Mitarbeiter ein

Die extrem hohe Nachfrage in Märkten und Logistikzentren beim Discounter Aldi hat ein nie dagewesenes Arbeitsaufkommen zur Folge. Über 2000 neue Mitarbeiter sollen helfen, dem Bedarf gerecht zu werden.

Aldi Nord und Aldi Süd haben in den vergangenen Tagen schon mehr als zusätzliche 2000 Mitarbeiter eingestellt. "Die neuen Mitarbeiter kommen aus unterschiedlichen Branchen, unter anderem auch von unserem Kooperationspartner McDonalds", teilen Aldi Süd und Aldi Nord auf LZ-Anfrage mit. Der Discounter erlebt zurzeit ein nie dagewesenes Arbeitsaufkommen, weil die Nachfrage in den Märkten ebenso wie in den Logistikzentren durch die Corona-Krise extrem gestiegen ist.

"In diesen Zeiten leisten die Kollegen Außerordentliches. Wir haben derzeit einen erhöhten Bedarf an Aushilfskräften für unsere Filialen und Logistikzentren", teilt der Discounter mit und verweist auf seine Online-Portale, wo sich Interessierte direkt bei Aldi bewerben können. Mit McDonalds hat der Händler vergangene Woche eine Personalpartnerschaft geschlossen. Mitarbeiter der Fast-Food-Kette, deren Restaurants derzeit geschlossen sind, können die Aldi Teams verstärken. Sie werden zu den bei Aldi üblichen Konditionen befristet eingestellt und können später wieder zu McDonalds zurückkehren.

