Corona-Krise Budni eröffnet eigenes Corona-Testzentrum

Budni steigt in das Geschäft mit Corona-Schnelltests ein. Der Drogerie-Filialist hat eine eigene Teststation in einem Hamburger Einkaufscenter eröffnet. Mit 25 Euro pro Test ist Budni nach eigenen Angaben derzeit günstigster Anbieter am Markt. Der Test sei geeignet, um in kurzer Zeit Klarheit darüber zu erhalten, ob eine Person die Viren übertrage oder nicht, so Budni.

Iwa