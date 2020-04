Corona-Krise Douglas stockt Kurzarbeitergeld auf : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Der Parfümeriebetreiber Douglas erhöht das Kurzarbeitergeld seines Personals um 20 Prozent. Die Gehälter für den Monat März seien in voller Höhe ausbezahlt worden. Die Gewerkschaft Verdi hatte das anfängliche Vorgehen des Händlers kritisiert.

Douglas stockt freiwillig das Kurzarbeitergeld seiner Filialmitarbeiter und des Personals in der Verwaltung um 20 Prozent auf. Die Regelung gilt für die Dauer der behördlich angeordneten Filialschließungen, meldet der Parfümeriehändler. Demnach kommen die betroffenen Mitarbeiter in Deutschland durch die Aufstockung der staatlichen Leistung von 60 beziehungsweise 67 Prozent bei einem Kind im Haushalt auf nun etwa 80 Prozent ihres üblichen Nettogehalts.

Die vereinbarte Aufstockung wird auch dann umgesetzt, wenn die von der Bundesagentur für Arbeit gezahlten Leistungen erhöht werden, heißt es. Das Gehalt für den Monat März sei allen Mitarbeitern in voller Höhe ausbezahlt worden. Dies geschah, obwohl ein Teil der Mitarbeiter sich zu dieser Zeit bereits in Kurzarbeit befunden habe, betont der Händler in seiner Mitteilung.



"Wir wollen unsererseits den verfügbaren finanziellen Rahmen ausreizen, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf unsere Mitarbeiter bestmöglich abzufedern", wird Douglas-CEO Tina Müller zitiert. Der Parfümeriebetreiber war jüngst von Verdi für sein Vorgehen in Sachen Kurzarbeit kritisiert worden. Nach Angaben der Gewerkschaft habe das Unternehmen die staatliche Leistung lediglich um fünf Prozent aufgestockt. Gegenüber der LZ hatte Douglas damals keine Zahlen genannt und von einer "flächendeckenden Aufstockung des Kurzarbeitergeldes durch das Unternehmen" gesprochen.



