Corona-Krise Ethanolpreis setzt der Spirituosenindustrie zu

Im Zuge der Corona-Krise ist der Preis für Ethanol deutlich gestiegen. Experten rechnen mit einem Plus von 15 bis 20 Prozent für das zweite Quartal. Das beeinträchtigt das Geschäft der Spirituosen-Hersteller.

Das gelte für Lieferverträge von einer Dauer von mindestens 3 Monaten. Auf dem Spotmarkt würden bereits jetzt weit höhere Summen gezahlt. Die hohen Preise seien ein herber Einschnitt für die Spirituosen-Hersteller. In der Branche ist es üblich, quartalsweise zu bestellen. "Die Spirituosenindustrie muss ihre Mengen sichern", rät Berg. Die Hersteller äußern sich im Gespräch mit der LZ zurückhaltend. Wenn der Preis bis zum vierten Quartal so hoch bleibe, sei man betroffen, teilt ein großer Hersteller aus Deutschland im Vertrauen mit.

Für mediale Unruhe sorgte ein "FAZ"-Artikel vom Samstag, in dem es um ein Hilfeschreiben an Gesundheitsminister Jens Spahn geht. Darin sollen die Desinfektionsmittelhersteller ein Lieferstopp von Ethanol für die Spirituosenindustrie fordern, da Alkohol knapp sei. Der Rohstoffexperte Berg sieht einen Lieferstopp als unangemessen an. "Der Markt wird die Ethanol-Knappheit lösen, staatliche Eingriffe können den Anpassungsprozess nicht beschleunigen." Momentan gebe es die richtigen Preissignale über den gestiegenen Preis für herkömmliches Ethanol und den gesunkenen für Kraftstoff-Ethanol. Die Industrie werde mehr herkömmlichen Alkohol und weniger Kraftstoff-Alkohol produzieren."In zwei bis drei Wochen ist der Engpass vorbei." Dann verlagere sich das Problem in die Logistik. Der Grund: Laut Berg könnten Flaschen zur Desinfektionsmittel-Produktion sowie LKW-Fahrer fehlen.