Corona-Krise Expert meldet erneut Kurzarbeit für Zentrale an

Expert meldet erneut Kurzarbeit für Zentrale an

Der Elektronikhändler Expert schaltet in den Sparmodus: Die Unternehmenszentrale meldet erneut Kurzarbeit an. In seinen Fachmärkten setzt der Händler verstärkt auf Click & Collect – wenn dies die Regeln erlauben.

Die Unternehmenszentrale der Expert SE im niedersächsischen Langenhagen hat wie bereits zu Beginn der Corona-Pandemie Anfang vergangenen Jahres Kurzarbei