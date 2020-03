Corona-Krise Händler danken Mitarbeitern mit Sonderprämie : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt forderte vor wenigen Tagen eine Zulage für Berufstätige der Gesundheitsbranche sowie Kassierer. In Frankreich und den USA gibt es nun erste Händler, die ihre Mitarbeiter mit einer Sonderprämie belohnen.

So zahlt der französische SB-Warenhauskonzern Auchan seinen 65.000 Mitarbeitern eine Prämie in Höhe von 1000 Euro. Die Zuschläge sind von der Steuer befreit. "In einer außergewöhnlichen Lage braucht man auch ein außergewöhnliches Engagement", zitiert die Sonntagszeitung "Journal du Dimanche" Edgard Bonte, Chef von Auchan Retail. Und weiter: "Unsere Aufgabe ist es, die Versorgung der Franzosen mit Lebensmitteln sicherzustellen. Mit dieser finanziellen Geste erkennen wir das außergewöhnliche Engagement unseres Teams an, das trotz aller Bedenken und Probleme seinen Dienst erfüllt."

Auchan ist damit eines der ersten Unternehmen, das die Aufforderung des französischen Wirtschaftsministers Bruno Le Maires umgesetzt hat. Der Politiker hatte am Freitag große Firmen dazu aufgerufen, Mitarbeitern, die trotz des Coronavirus den Mut hätten, an ihren Arbeitsplatz zu gehen, einen steuerfreien Bonus zu zahlen. Bereits nach den sogenannten "Gelbwesten"-Protesten hatte die Regierung Ende 2018 auf solche steuerlichen Anreize gesetzt.

Walgreens-Beschäftigte erhalten Extrageld

Auch in den USA gibt es eine ähnliche Aktion. Wie der Drogeriemarktbetreiber Walgreens gestern bekannt gab, erhalten seine Mitarbeiter in den Filialen und Vertriebszentren eine einmalige Prämie als Anerkennung für ihre Arbeit. Vollbeschäftigten will das US-Unternehmen ab Ende April 300 Dollar, Teilzeitbeschäftigten 150 Dollar auszahlen.

"Unsere Mitarbeiter arbeiten unglaublich hart in einer sehr herausfordernden und unsicheren Zeit. Wir sind dankbar für alles, was sie jeden Tag tun", erklärte Walgreens-President Richard Ashworth.