Corona-Krise Interspar weitet Lokalinitiative aus

"Bisher haben wir den Großteil unserer Käsespezialitäten an die Gastronomie geliefert", sagt Elisabeth Gruber vom Bauernhof Gut Grub in St. Johann im Pongau. Demnächst wird ihr Bio-Sauerkäse bei Interspar in Salzburg und in Hallein im Land Salzburg erhältlich sein. "Das hilft uns natürlich in unserer aktuellen Lage", so Gruber.

Auch die Gärtnerei Bair, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Interspar in Imst in Tirol befindet, ist nun ein lokaler Partner. "Aufgrund der Corona-Krise ist bei uns seit Wochen ein nur sehr eingeschränkter Verkaufsbetrieb möglich", sagt Inhaber Mathias Bair. Frühlingsblüher, Kräuter, Salat- und Gemüsepflanzen könnten nun über den Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden, ansonsten hätte die Ware wahrscheinlich weggeschmissen werden müssen.

Das Sortiment von Interspar umfasst laut dem Unternehmen auch lokale Weine. Darunter vornehmlich welche von kleinen Winzern, die Weinlokale belieferten und stark auf den eigenen Ab-Hof-Verkauf fokussiert seien. Darüber hinaus übernähmen Spar und Interspar aktuell mehrere 1000 Eier pro Woche von heimischen Eierbauern, die im Normalfall von den derzeit geschlossenen Gastronomiebetrieben verwendet würden.