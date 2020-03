Corona-Krise Lohnfortzahlung durchhalten : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Wer seine Kinder betreut, soll vor "unverhältnismäßigen Lohneinbußen" geschützt werden. Das hat Bundesarbeitsminister Heil nach einem Spitzenreffen mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier sowie Arbeitgebern und Gewerkschaften Mitte letzter Woche versprochen. Schon für diese Woche kündigte er ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren an. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD, appelliert an Arbeitgeber, Löhne normal weiterzuzahlen, obwohl viele Eltern ihren Anspruch auf Lohnfortzahlung schon am Wochenende aufgebraucht hätten.



Die Politiker sprächen auch über Pläne, wonach Menschen ihre Arbeitskraft in der Corona-Krise betriebsfremd einsetzen sollen. Als Beispiel nannte Steinbach Lehrer, die die Kinder von Krankenhausmitarbeitern vor Ort betreuen. Im Moment sammele man Ideen.