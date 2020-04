Corona-Krise Metro zieht Geschäftsjahresziele zurück : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Metro erwartet, dass jeder Monat mit den derzeitigen Einschränkungen zu Umsatzverlusten von etwa 500 Mio. Euro führen wird. Der Handelskonzern zieht daher seine Prognose für das Gesamtjahr zurück.

Metro

Der Handelskonzernzieht wegen des Coronavirus seinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zurück. Der Konzern begründete dies in einer Mitteilung mit einer seit Mitte März eindeutig negativen Gesamtentwicklung in Bezug auf Umsatz und Ergebnis. Grund seien die regulatorischen Maßnahmen im Zuge des Coronavirus-Ausbruchs, die das öffentliche Leben in vielen Ländern, in denen der Konzern tätig ist, erheblich einschränkten. Der Konzern erwartet, dass jeder Monat mit den derzeitigen Einschränkungen zu Umsatzverlusten von etwa 500 Millionen Euro führen wird.

Für das am 30. September endende Geschäftsjahr hatte Metro bislang ein Wachstum des Gesamtumsatzes und des flächenbereinigten Umsatzes von 1,5 bis 3 Prozent und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018/19 prognostiziert. Die Prognose erfolgte dabei unter der Annahme von stabilen Wechselkursen ohne weitere Portfolioanpassungen und umfasst lediglich den fortgeführten Bereich von Metro.

Der Vorstand sieht aufgrund der Dynamik der Entwicklungen um das Coronavirus vorerst davon ab, eine neue Prognose abzugeben.

Zu Beginn der durch Covid-19 ausgelösten Krisensituation in Europa habe Metro die Umsatz- und Ergebnisverluste einiger Kundengruppen (insbesondere Gastronomie) zunächst durch positive Umsatz- und Ergebniseffekte in anderen Kundengruppen (insbesondere Vorratseinkäufe von SCO-Kunden) überkompensieren können. Seit Mitte März sei die Gesamtentwicklung in Bezug auf Umsatz und Ergebnis jedoch eindeutig negativ. (dpa/hof)

