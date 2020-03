Corona-Krise Nonfood-Händler schlagen bei Altmeier Alarm : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Woolworth, Roller, Takko, Tedi und Kik beklagen in einem gemeinsamen Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmeier als ungerecht, dass der Online-Handel in der Corona-Krise kaum beschränkt wird, während sie die Läden schließen müssen. Ihre wirtschaftliche Existenz hänge jetzt an pragmatischen Lösungen.

Fünf Nonfood-Händler – Woolworth, Roller, Takko sowie die Tengelmann-Töchter Tedi und Kik – richten einem Medienbericht zufolge in einem gemeinsamen Schreiben eindringliche Worte an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier: "Auch wenn wir noch gewisse finanzielle Puffer haben – so können wir uns doch nicht gegen die Welle stemmen, die absehbar über uns hereinbrechen wird. Bis zum erhofften Ende der Corona-Krise werden wir nicht überleben können."

Die unterzeichnenden Unternehmenschefs Mechthild Gottkehaskamp, Kurt Jox, Alexander Mattschull, Silvan Wohlfarth und Patrick Zahn beklagen demnach, dass der Online-Handel und bestimmte Voll-Sortiment-Handelsunternehmen weiterhin Geschäfte machen dürften, "während der stationäre Handel inzwischen weitgehend alle Standorte aufgrund behördlicher Anweisung schließen musste", heißt es in dem Brief, aus dem "Bild" zitiert. Dies sei "eine große Ungerechtigkeit".



Nötig seien pragmatische Lösungen, um die wirtschaftliche Existenz der Handelsunternehmen und damit mehrere Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland zu retten. Dazu zählten unter anderem Anpassungen bei der Kurzarbeiterregelung, bei der "dringend die einheitliche Umstellung von Erstattung auf Vorschuss" vorgenommen werden müsse.

Konkret fordern die Unternehmen offenbar eine Genehmigung, ihren stationären Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen zu dürfen: "Sehr geehrter Herr Minister, es geht hier nicht um Profit, sondern ausschließlich um unsere Zukunft und sichere Jobs für unsere Mitarbeiter. (…) Viele unserer Mitarbeiter sind bereit, freiwillig den Geschäftsbetrieb – unter maximaler Berücksichtigung aller hygienischen Sicherheitsvorkehrungen – in unseren Filialen fortzuführen."

Antwort vom Ministerium gab es laut "Bild" auch schon: "Dem Minister ist der Ernst der Lage und die damit verbundene, existenzielle Krise vieler Menschen in unterschied­lichen Berufen und Branchen sehr bewusst. Das gesamte Ministerium arbeitet derzeit unter Hochdruck daran, die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft so gering wie möglich zu halten. Im Vorder­grund stehen dabei schnelle und unbürokratische Hilfen für betroffene Unternehmen und Beschäftigte." (kit)



