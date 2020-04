Corona-Krise René Benko will angeblich bei Globus nachverhandeln

n Luxuswarenhäusern hinzufügen, die die Gruppe zusammen mit ihrem thailändischen Partner in Europa betreibt. Migros zeigte sich mit dem Käufer zufrieden, weil er eine langfristige Strategie, die Absicht zur Weiterentwicklung und den sicheren Weiterbestand der Globus-Gruppe geplant hatte.

Doch René Benko hat derzeit noch an einer anderen Baustelle zu kämpfen. Schließlich mussten seine in Deutschland übernommenen Galeria-Karstadt-Kaufhof-Häuser wegen der Corona-Krise in ein Schutzschirmverfahren flüchten.