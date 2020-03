Corona-Krise Schwarz-Gruppe schenkt Mitarbeitern ein millionenschweres Dankeschön

Lidl und Kaufland bedanken sich bei ihren Mitarbeitern für ihre Arbeit während der Corona-Krise mit einer Prämienzahlung in Höhe von insgesamt 35 Mio. Euro. Das Geld verschenkt die Schwarz-Gruppe in Form von Warengutscheinen.

Rewe und Penny haben bereits gestern bekanntgegeben, ihre Angestellten mit einer Bonuszahlung zu belohnen. Jetzt hat sich auch die Schwarz-Gruppe zu diesem Schritt entschlossen. Insgesamt rund 35 Mio. Euro lassen sich Lidl und Kaufland die Prämie kosten. Damit danken sie ihren Mitarbeitern für ihren Einsatz in den letzten Wochen der Corona-Krise. Via Twitter hatte Lidl seine Follower heute Vormittag auf die monetäre Belohnung aufmerksam gemacht.

Danke #TeamLidl:Für den Einsatz in den letzten Wochen erhalten alle über 70.000 tariflich angestellten #Lidlde-Kollegen in Filiale und Lager einen Warengutschein von bis zu 250€.Die Schwarz Gruppe,zu der #Lidl und @Kaufland gehören,zahlen insgesamt rd. 35 Mio.€ aus #COVIDー19 pic.twitter.com/yWutF3WypX — Lidl Deutschland (@lidl) March 26, 2020

Das Geld fließt im April an jeden der über 140.000 Angestellten der Schwarz-Gruppe, die im Vertrieb, in der Logistik und Produktion arbeiten. Das bestätigt eine Sprecherin der Unternehmensgruppe gegenüber der LZ. Das Geld wird in Form von Warengutscheinen im Wert von je bis zu 250 Euro ausgezahlt. "Da es noch keine Steuerfreiheit für Corona-Prämien gibt, haben wir die Möglichkeit der Warengutscheine gewählt", so die Sprecherin der Schwarz-Gruppe weiter.