Corona-Krise Tchibo schließt Shops

Angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus schließt Tchibo all seine Filialen in Deutschland. Der Händler lädt die Kunden im gleichen Atemzug zum Einkauf im Online-Shop ein.

Tchibo schließt alle seine Läden in Deutschland bis auf Weiteres. "Unsere erste Priorität ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kunden und Mitarbeiter zu schützen und unseren Teil zur Eindämmung des Virus beizutragen", meldet das Unternehmen am Donnerstag. Den Fokus seiner Tätigkeit legt der Händler vorerst auf seinen Online-Kanal tchibo.de.

"Entdecken Sie unsere vielfältigen Kaffeewelten auch von zu Hause aus", schreibt Tchibo seinen Kunden in einer E-Mail. "Click & Collect"-Bestellungen und deren Abholung in einem stationären Shop seien vorerst ebenfalls nicht mehr möglich. Doch: Dort bestellter Kaffee werde wie gewohnt ins Heim geliefert. Die Tchibo Depots in den Supermärkten stehen Kunden ebenfalls weiter zur Verfügung, heißt es.

