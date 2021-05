Corona-Lockerungen zu Pfingsten Hamburger Händler öffnen wieder

Dank sinkender Inzidenzzahlen kehrt das Leben in den Städten zurück. Seit Samstag darf in Hamburg der Einzelhandel mit Frequenzbeschränkungen wieder aufmachen. Vielerorts wurde die Außengastronomie am Pfingstwochenende gut besucht.

