Corona Mitarbeiter-App für Krisenkommunikation



Bereits seit Anfang März bietet Beekeeper die Kommunikationslösung vorübergehend kostenlos an. Sie enthält zum Beispiel Formulare, mit denen Mitarbeiter einen Verdacht auf Covid-19 melden und ihre Selbst-Quarantäne bestätigen können. Ein eigener Covid-19-Kanal informiert das gesamte Team per RSS Feed des Robert-Koch-Institutes innerhalb von Sekunden über wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Änderungen am Dienstplan werden in Echtzeit mit allen geteilt und häufig gestellte Fragen beantwortet der Covid-19-Chatbot rund um die Uhr. Damit möchte Beekeeper Unternehmen mit ihrer auf mobile Endgeräte ausgerichteten Plattform gezielt bei der Mitarbeiterkommunikation während der Corona-Krise unterstützen: „Die Aktivitäten unserer Kunden haben sich in dem kurzen Zeitraum seit Beginn der Pandemie verdreifacht. Mit der Einführung spezifischer Corona-Features wollen wir sie in dieser schwierigen Zeit noch stärker unterstützen“, erklärt Cris Grossmann, CEO bei Beekeeper.



Schlagworte zu diesem Artikel: Krisenkommunikation

Krise

Mitarbeiterkommunikation

Beekeeper

Covid-19

Corona

Chatbot