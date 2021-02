Corona-Prämie Netto Stavenhagen honoriert Einsatz in Pandemie-Zeiten mit Warengutscheinen : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Als Zeichen der "Anerkennung und Wertschätzung für die besondere Leistung" während der Pandemie zahlt der Discounter Netto Stavenhagen seinen rund 6000 Beschäftigten auch in diesem Jahr eine Prämie in Form von Warengutscheinen.

Der Discounter Netto Stavenhagen gönnt seinen Mitarbeitern 2021 erneut eine Corona-Prämie. Das teilte jetzt Netto-CEO Ingo Panknin mit. Der Netto-Chef erklärt dazu wörtlich: "Der Einsatz der Netto-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter ist mehr als nur einen Applaus wert: Ein riesengroßes Dankeschön sendet die Netto-Geschäftsführung allen fleißigen Kolleginnen und Kollegen, die nunmehr seit Monaten unter ganz besonderen Bedingungen dafür sorgen, dass die Netto-Märkte nahezu perfekt funktionieren."

Möglich machten dies nach Unternehmensangaben insgesamt mehr als 6000 Verkäuferinnen und Verkäufer sowie Beschäftigte in den zwei Logistikzentren sowie an den Verwaltungsstandorten in Wustermark und Stavenhagen.

"Was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit dem Beginn der Corona-Pandemie leisten, erfüllt das gesamte Management mit Stolz", so Panknin weiter. "Als Zeichen unserer Anerkennung und Wertschätzung für diese besondere Leistung werden wir deshalb auch in 2021 allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Prämie zukommen lassen, diesmal in Form eines Warengutscheines im Wert von 100 Euro."

Netto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt. (ach)