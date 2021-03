Corona-Schutz Rewe bietet allen Beschäftigten kostenlose Selbsttests an

Rewe bietet allen Beschäftigten kostenlose Selbsttests an

Natürlich sei das Testangebot für die Mitarbeiter freiwillig. Mit ihrer Ankündigung reagierte die Rewe Group sehr schnell auf den Appell der Spitzenverbände der Wirtschaft, die ebenfalls am Dienstag Unternehmen zu einer "vorübergehend substanziellen Ausweitung der Coronatatests" aufriefen. Kanzlerin Angela Merkel begrüßte das und hofft auf breite Ausweitung.



Bund und Länder hatten bei ihrem Treffen in der vergangenen Woche bereits die Unternehmen aufgerufen, ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten, indem sie ihren in Präsenz Beschäftigten pro Woche mindestens einen kostenlosen Schnelltest anbieten. Neben Rewe hat auch Volkswagen bereits reagiert und breite Testmöglichkeiten ab April angekündigt.