Corona-Sorgen Jedem dritten Mitarbeiter fehlt mentale Unterstützung

"Personalverantwortliche sollten die Auswirkung dieser Krise auf das psychische Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter nicht vernachlässigen. Schließlich geht etwa jeder sechste Fehltag auf psychische Störungen zurück", sagt Andreas Bolder, Director Group Human Resources bei Randstad Deutschland. Dies gehe aus dem BKK Gesundheitsreport 2020 hervor.

Führungskräfte seien in der aktuellen Krise enorm gefordert. Sie leiten ihre Unternehmen durch eine komplexe wirtschaftliche Situation und müssen Arbeitsprozesse und Organisation an die neuen Bedingungen anpassen. "Es war schon immer wichtig und richtig, Mitarbeiter in diese Veränderungsprozesse einzubeziehen", sagt Bolder. "Durch regelmäßige Gespräche mit Mitarbeitern - ob analog oder digital - und aufmerksames Zuhören gelingt es, Stressfaktoren frühzeitig zu identifizieren und gezielt anzusprechen." Für das Randstad Arbeitsbarometer wurden Arbeitnehmer in Europa, Asien-Pazifik und Nord- und Südamerika befragt.