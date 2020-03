Coronavirus Warum dm, Rossmann und Müller gemeinsame Sache machen

Die Corona-Krise hat bereits unter den Lebensmittelhändlern eine gewisse Verbrüderung hervorgerufen. Jetzt zieht die Drogeriebranche nach. In einer gemeinsamen Kampagne demonstrieren dm, Rossmann und Müller Einigkeit.

Die Corona-Pandemie hat vor wenigen Tagen ganz neue Freundschaften im LEH hervorgebracht. So haben sich Kaufland und Netto nicht nur bei ihren eigenen Mitarbeitern für deren tägliche Arbeit in diesen schwierigen Zeiten bedankt, sondern auch bei den Mitarbeitern der Konkurrenz.

Nun gibt es auch in der Drogeriebranche ein Bündnis, das es so bislang nicht gab: Die drei Filialisten dm-Drogerie, Müller und Rossmann haben gestern den Startschuss für ihre erste gemeinsame Kampagne gegeben. Mit dem Auftritt unter dem Hashtag #füreinander wollen die drei Wettbewerber laut eigenen Angaben ein Zeichen setzen.

Wir, Müller, Rossmann und dm, sind drei unterschiedliche Unternehmen. Drei Unternehmen, die im normalen Alltag im direkten Wettbewerb zueinander stehen. Man könnte auch sagen: Wir sind Konkurrenten. Doch gerade jetzt muss man vieles hinterfragen, was im normalen Alltag gilt – beruflich und privat." Es sei kein Platz für Egoismus. "Nicht gestern, nicht heute und schon gar nicht in Zeiten wie diesen." Jetzt gelte es in allen Belangen zusammenzuhalten.

Im besten Marketingsprech demonstrieren die Unternehmen Einigkeit und gegenseitige Solidarität, das durch das Key-Visual (siehe oben) unterstrichen werden soll. "Ja, wir sind vielleicht verschieden, aber allem voran haben wir eines gemeinsam. Das Ziel, die Gesellschaft, euch, mit den notwendigen Artikeln des Alltags zu versorgen."