Corporate Health Award Handelsunternehmen im Fokus

In diesem Jahr hat sich in vielen Branchen die Arbeitswelt im Schnelldurchlauf verändert. In der Branche Handel geht es außerdem darum, in besonders herausfordernden Situationen die Belegschaft zu motivieren und Wertschätzung zu zeigen sowie bei der hohen zeitlichen und psychischen Belastung in gutem Kontakt zu bleiben, beobachten die Organisatoren der Auszeichnung. Veränderte Arbeitsstrukturen, neue Kommunikationskanäle – all dies erfordert neben bisherigen erfolgreichen Konzepten auch gute Strategien der Mitarbeiterbindung und -motivation. Hinsichtlich herausragender Unternehmensstrategien rund um das Corporate Health Management werden jährlich die besten Unternehmen Deutschlands mit dem Corporate Health Award ausgezeichnet. Zu den Preisträgern 2019 zählt die Edeka AG (Großkonzern) in der Rubrik „Handel“. Der Bewerbungsschluss 30. Juni kann auf Anfrage verlängert werden.