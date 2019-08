Corporate Social Responsability Nestlé geht Thema Wasser offensiv an

Nestlé geht Thema Wasser offensiv an

"Ist Wasser ein Menschenrecht? Darf man mit Wasser Geld verdienen? Oder nimmt Nestlé Menschen in Afrika das Wasser weg?" Diesen und ähnlichen Fragen stellt sich Nestlé-Waters-Geschäftsführer Marc Honold auf dem ersten Nestlé Wasser Summit am 6. September in Frankfurt.