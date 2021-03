Covid-Tests dm öffnet eigene Schnelltest-Zentren

Der Drogerie-Filialist dm öffnet Ende März in enger Abstimmung mit der Politik eigene Testzentren für kostenlose Corona-Schnelltests. Etwa in Zelten auf den dm-Parkplätzen soll das Projekt zunächst an 250 Standorten in Baden-Württemberg starten. Zum Geschäftsmodell soll dies allerdings nicht werden.

Der Drogeriemarkt-Betreiber dm wird in zun&aum