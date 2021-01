Deloitte-Studie Diese Bereiche werden für Händler 2021 am wichtigsten

Digitalisierung, Gesundheit und Hygiene gehören zu den Prioritäten, in die der Einzelhandel am stärksten investieren möchte. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie von Deloitte. In ihr wird vorgestellt, was für die Branche in Zukunft wichtig wird.

Das veränderte Verbraucherverhalten hat dem Einzelhandel ein marktprägendes Jahr 2020 beschert. Technologische Anpa