Mit zielgerichteten Online-Zertifikatskursen unterstützen der Handelsverband Deutschland (HDE), die Zentralstelle für Berufsbildung im Handel (zbb) und Google Beschäftigte bei der Weiterbildung. Als Teil der Bildungsinitiative "Google Zukunftswerkstatt" ermöglichen die Trainingskurse "Google Career Certificates" in Projektmanagement, UX-Design, Datenanalyse oder IT-Support, berufsbezogene Fähigkeiten online zu optimieren.

Digitale Weiterbildung HDE und Google mit Zertifikatskursen

"Das ist bedarfsorientierte und digitale Weiterbildung für Beschäftigte", sagt Katharina Weinert, HDE-Abteilungsleiterin Bildungspolitik und Berufsbildung. In weniger als sechs Monaten können die Teilnehmer auf der Plattform Coursera in ihrem eigenen Tempo selbstständig lernen. Die Online-Kurse erfordern keine einschlägige Erfahrung oder Diplome. Das Programm ist Teil des Pact for Skills der Europäischen Kommission. Um möglichst vielen Menschen Zugang zu den digitalen Fortbildungsmöglichkeiten zu verschaffen, werden von Google insgesamt 100 000 Stipendien vergeben.