Digitalisierung Corona schiebt Industrie 4.0 an

Corona schiebt Industrie 4.0 an

Für 95 Prozent der deutschen Industrieunternehmen hat im Zuge der Corona-Pandemie die Digitalisierung in ihrem Unternehmen an Bedeutung gewonnen. 63 Prozent geben an, dass ihnen vernetzte Produktionsanlagen, Echtzeit-Kommunikation zwischen Maschinen oder intelligente Roboter helfen, die Krise besser zu bewältigen.