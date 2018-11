Digitalisierung Data Scientists in 14 Prozent der Firmen

Data Scientists in 14 Prozent der Firmen

Gegenüber dem Vorjahr ist das fast eine Vervierfachung. Viele Firmen suchen zudem Cloud-Experten, Spezialisten für digitales Marketing und Virtual-Reality-Designer. Am drängendsten ist aber nach wie vor der Bedarf an Experten für IT-Sicherheit. Das zeigt eine repräsentativen Umfrage von Bitkom Research im Auftrag von Tata Consultancy Services unter 954 Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern in Deutschland.