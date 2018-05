Digitalisierung Menschen wollen fit sein für Roboter

64 Prozent begrüßen es, dass "Kollege Roboter" ihnen gesundheitsschädliche Arbeiten abnimmt oder mit gefährlichen Werkstoffen hantiert. Die Mehrzahl rechnet auch mit einem Anstieg qualifizierter und besser bezahlter Jobs in Mensch-Roboter-Teams. Mit rund 1,8 Millionen Industrie-Robotern hat der Bestand in den Fabriken der Welt einen neuen Rekord erreicht. Das sind Ergebnisse des Trend Index der Leitmesse für Robotik, Automatica, für den 7 000 Arbeitnehmer in den USA, Asien und Europa befragt wurden.

