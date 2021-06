Digitalisierung Pandemieschub treibt Fachkräfteabbau : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Die Lücke von 1,7 Mio. gilt nicht als Riesenproblem, da sie vor allem der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen geringeren Anzahl an Arbeitskräften geschuldet ist. Kritischer ist, dass der Auf- und Abbau von Arbeitsplätzen voraussichtlich in unterschiedlichen Branchen und Wirtschaftszweigen stattfindet, sodass die Notwendigkeit für berufliche Neuanfänge und Umstiege für Beschäftigte deutlich zunehmen wird, heißt es im "Umsetzungsbericht Nationale Weiterbildungsstrategie". Zusätzlich verändern sich die Kompetenzanforderungen und Tätigkeiten bestehender Arbeitsplätze. In verschiedenen Wirtschaftsbereichen ist dabei ein Trend zur Höherqualifizierung zu beobachten; auch Metakompetenzen wie die Fähigkeit zur Erfassung komplexer Sachverhalte, Teamfähigkeit oder Kreativität und Lösungsfindung werden zunehmend wichtiger. Anders als gemeinhin erwartet, geht diese Entwicklung teilweise mit einem stärkeren Wachstum von Arbeitsplätzen für niedrig qualifizierte Beschäftigte im Vergleich zum mittleren Qualifikationsspektrum einher. Dies gilt beispielsweise für den Maschinenbau, heißt es im Bericht.

