Digitalisierungshilfe Google zieht gute Bilanz für Handelsinitiative mit HDE

Google unterstützt in Deutschland seit September 2020 in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) die Initiative Zukunft Handel. Die Bedeutung derartiger Anschubprogramme für die Wirtschaft belegt der Internet-Gigant jetzt durch eine Auftragsstudie des Connected Commerce Council (3C).

wie die Digitalisierung gerade kleinerer Unternehmen in Krisen wie der Pandemie helfen kann. Das ist wenig überraschend, denn Partner der Nonprofit-Mittelstandsvereinigung sind Amazon, Google, Facebook und Square. Die Umfrage unter mehr als 5.000 Unternehmen in ganz Europa stellt heraus, dass stark digitalisierte Unternehmen im Durchschnitt doppelt so hohe Umsätze und dreimal mehr neue Stellen schufen als Betriebe, die in puncto Digitalisierung noch Nachholbedarf haben. In Deutschland sei dieser Job-Effekt sogar fünfmal so hoch.

Sie zeigt,Im Durchschnitt hätten in der Pandemie rund 80 Prozent der kleinen Betriebe mehr digitale Technologie eingesetzt, weil fast die die Hälfte ihre Geschäftsmodelle anpassen musste. Google verweist auf deutsche Erfolgsbeispiele wie Pott au Chocolat aus Dortmund. Der Schokoladenhändler gewann den Zukunftsaward von HDE und Google.