Diskrimierung Rossmann verändert Bezahlvorgang nach Rassismus-Vorwürfen

Die Drogeriekette Rossmann hat angekündigt, ihr gesamtes Team intensiver gegen Rassismus zu sensibilisieren. Außerdem will man aufgrund eines aktuellen Eklats beim Bezahlen künftig auf das Vorzeigen des Personalausweises verzichten, berichtet der Tagesspiegel.

In einer Charlottenburger Rossmann-Filiale hatte eine Kassiererin aufgrund das Aussehens einer Kundin bezweifelt, dass diese einen deutschen Nachnamen trägt. Der Vorfall eskalierte so weit, dass die Polizei gerufen werden musste. Daraufhin hatten sich weitere schwarze Kundinnen beschwert und Rossmann vorgeworfen, sie würden an der Kasse deutlich häufiger nach ihrem Ausweis gefragt als weiße Kunden.



Noch im Sommer will der Drogeriefilialsit nun beim Bezahlvorgang mit der Umstellung auf eine digitale Unterschrift beginnen. Kunden unterschreiben hierbei direkt auf einem Display am EC-Gerät. Dieses System mache ab 2021 Ausweiskontrollen für alle Kunden überflüssig.

